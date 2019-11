Faktenfuchs: Ist Soja schlecht fürs Klima?

Fleischproduktion ist ineffizient

Die Verwendung von Soja als Futtermittel wirft jedoch noch ein anderes Problem auf: Sie ist viel ineffizienter, als würde das Soja direkt zu Lebensmitteln verarbeitet wird. Anders gesagt: Wenn Soja direkt verarbeitet wird, können dadurch viel mehr Menschen satt werden, als wenn es an Tiere verfüttert wird. Denn das Tier braucht die Energie, die in Soja und anderem Getreide enthalten ist, für den eigenen Stoffwechsel, um sich zu bewegen und um Gewebe aufzubauen. Und ein bedeutender Teil dieses Gewebes ist nicht essbar, liefert also auch kein Fleisch für die menschliche Ernährung. Einer Studie der Universität Manitoba in Kanada zufolge werden nur etwa vier Prozent (Rind) bis zwanzig Prozent (Huhn) der Proteine in Getreide und Hülsenfrüchten (darunter auch Soja) am Ende in essbare Proteine und Fette verwandet.

Für die Jahre bis 2050 sagt die FAO – die Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen – übrigens noch einmal einen Anstieg der weltweiten Fleischproduktion um 76 Prozent und des weltweiten Sojaanbaus um 45 Prozent voraus. Wenn sich das Essensverhalten also nicht radikal ändert, wird das Problem weiter zunehmen.

Woher kommt das Soja in Soja-Lebensmitteln?

Wie bereits gesagt: Nur ein sehr kleiner Teil der weltweiten Sojaernte wird für Soja-Lebensmittel verwendet. Doch tragen auch diese zur Abholzung des Regenwaldes bei? Eher nicht. Eindeutig beantworten lässt sich die Frage nicht, da es kaum wissenschaftlichen Untersuchungen zu den Produktionsketten der Soja-Lebensmittel-Hersteller auf dem deutschen Markt gibt.

Vieles deutet aber darauf hin, dass der Großteil des Sojas, das in Vegan-Produkten verwendet wird, nicht aus Abholzung stammt. Denn ein Großteil des Sojas, das in Nord- und Südamerika angebaut wird, ist genverändertes Soja. Und Lebensmittel, die mehr als 0,9 Prozent gentechnisch veränderte Bestandteile enthalten, müssen in Europa klar als solche ausgewiesen werden. Gerade für die Hersteller von veganen Produkten sind die Sojabohnen aus Südamerika deshalb keine attraktive Option. Viele der Hersteller haben außerdem das EU-Bio-Siegel; in diesem Fall darf gar keine Gentechnik verwendet werden.

Ein weiterer Anhaltspunkt: Die Vegan-Bloggerin Sabrina Kley hat für ihren "Niemblog" viele Anbieter von veganen Soja-Lebensmitteln in Deutschland zur Herkunft des Sojas befragt. Das Ergebnis: Nur vier der über 30 Hersteller konnten die Herkunft ihrer Sojabohnen nicht genau zurückverfolgen oder bezogen Bohnen aus Südamerika. Die komplette Liste lässt sich hier einsehen.

Kleys Ergebnisse decken sich mit denen der Stiftung Warentest, die vergangenes Jahr 15 der beliebtesten deutschen Soja-Drinks geprüft hat. Zwölf der Soja-Drinks trugen das offizielle EU-Biosiegel, sie dürfen also kein gentechnisch verändertes Soja aus Südamerika enthalten. Bis auf einen Hersteller (Drinho) machten alle klare Angaben dazu, woher sie ihr Soja bezogen: entweder aus Europa oder aus Bioanbau in Kanada. Zweifel am angegebenen Herkunftsland hatten die Prüfer bei keinem der Drinks.

Fazit: Es ist richtig, dass der Sojaanbau weltweit zunimmt und dies zur Zerstörung des Regenwaldes und anderer wichtiger Ökosysteme beiträgt. Verantwortlich dafür ist allerdings nicht die Zunahme von veganen Lebensmitteln – sondern der weltweit steigende Fleischkonsum. Denn der Großteil der Sojaernte fließt in die Herstellung von Sojaschrot, der wiederum vor allem als Futtermittel für Tiere eingesetzt wird. Je nach Untersuchung endet bis zu 90 Prozent der Sojaernte in Futtertrögen. Hinzu kommt, dass bei der Herstellung von Fleisch (Tierhaltung) sehr viel mehr Protein verschwendet wird als beim Anbau von Soja für Lebensmittel. Und: Die meisten Hersteller von Soja-Lebensmitteln achten darauf, dass ihr Soja nicht aus Regenwaldgebieten stammt.

#fragBR24💡 Was wäre, wenn sich jeder vegan ernähren würde?