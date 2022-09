Richtiges Händewaschen schaltet Erreger aus

80 Prozent aller Infektionskrankheiten werden über die Hände verbreitet. Das wird ihnen häufig auch leicht gemacht. Denn wir fassen uns im Schnitt - häufig mit ungewaschenen Händen - alle vier Minuten ins Gesicht. Das ist DIE Chance für Viren, sich in unseren Schleimhäuten breit zu machen. Millionen von Erregern lauern darauf, uns krank zu machen. Deshalb ist das Händewaschen wichtig, um eine Infektionsgefahr zu reduzieren.

5. Mai ist der WHO-Welttag der Handhygiene

Um das ins Bewusstsein zu bringen, hat die Weltgesundheitsorganisation WHO den Welttag der Handhygiene ins Leben gerufen - ebenso wie den internationalen Hände-Waschtag. Er wird jährlich am 5. Mai begangen, zum ersten Mal am 5. Mai 2009. Der Internationale Hände-Waschtag findet jährlich am 15. Oktober statt. Zum ersten Mal wurde er 2008 begangen.

Händewaschen: die richtige Methode

Wichtig ist aber nicht nur, dass wir uns die Hände waschen, sondern auch auf welche Weise und wie lange. Das Wasser laufen zu lassen und zwei, drei Mal die Hände zu reiben genügt jedenfalls nicht. Sie sehen dann sauber aus, aber keimfrei sind sie nicht. Wer Mikroorganismen vernichten möchte, muss seine Hände mindestens 20-30 Sekunden lang waschen. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) empfiehlt, das Lied "Happy Birthday" zweimal zu singen. Diese Zeitspanne entspricht ungefähr der empfohlenen Waschdauer.

Bakterienbelastung im ultravioletten Licht

Händewaschmuffel könnten von folgendem Instagram-Post überzeugt werden, der die Keimbelastung von Händen im ultravioletten Licht zeigt - von ungewaschenen Händen, über Hände, die fünf Sekunden und ohne Seife gewaschen wurden bis hin zu Händen, die 30 Sekunden mit Seife gewaschen wurden.