Corona an Schulen: Wann spricht man von einem Ausbruch?

In den vergangenen Monaten wurden immer wieder Corona-Infektionen an bayerischen Schulen bekannt, sei es in Augsburg, Regensburg, Fürth, Würzburg oder auch Herrsching, Unterhaching, Frammersbach oder Bad Brückenau.

Das sind nur einige Beispiele und dennoch kommen schon zehn Ortschaften und noch mehr Schulen zusammen, an denen es bisher durch Tests bestätigte Infektionen mit dem Virus Sars-CoV-2 gegeben hat.

Wie passt es dazu, dass das Bayerische Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) auf Anfrage des BR vor wenige Tagen mitteilte, dass seit Ende Januar nur sechs Corona-Ausbrüche an bayerischen Schulen gemeldet worden seien?

"Ausbruch" erst bei mindestens zwei Erkrankungen

Nicht jede bestätigte Infektion wird als "Ausbruch" der Krankheit bezeichnet. Von einem "Ausbruch" sprechen zumindest Behörden erst dann, wenn "zwei oder mehr gleichartige Erkrankungen auftreten, bei denen ein epidemischer Zusammenhang wahrscheinlich ist oder vermutet wird", so der Paragraph 6 des Infektionsschutzgesetzes (IfSG).

Tatsächlich waren bei den Meldungen zu Schulen zum Teil mehrere, zum Teil nur einzelne Personen nachweislich mit dem Virus Sars-Cov-2 infiziert.

Anonymisierte Meldungen von Ausbrüchen an Schulen

Welche sechs Schulen in Bayern unter einem "Ausbruch" von Covid 19 zu leiden haben oder hatten, kann das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) nicht sagen, da das LGL nach eigener Aussage nur anonymisierte Meldungen bekommt.

Insgesamt 23 Infektionsfälle an bayerischen Schulen

Die Gesundheitsämter müssen jeden positiven SARS-CoV-2-Befund innerhalb von 24 Stunden an das Landesamt für Gesundheit melden. Dieses gibt die Information dann auch dem Robert-Koch-Institut weiter. Dabei geht es immer nur um die Fälle, die von einem Labor bestätigt wurden.

Insgesamt wurden dem Landesamt für Gesundheit 23 Infektionsfälle an bayerischen Schulen gemeldet (Stand 22.7.20).