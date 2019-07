Braune Hundezecke nistet sich in Wohnungen ein

Bei Befall mit Braunen Hundezecken: Experten zu Rate ziehen

Katrin Fachet vom Fachgebiet Parasitologie der Universität Hohenheim in Stuttgart rät bei einem Befall, sich an Experten zu wenden, die sich mit dieser Zeckenart auskennen. Denn falsche Maßnahmen könnten die Situation womöglich noch verschlimmern - mit stark erhöhtem Gesundheitsrisiko für Mensch und Tier.

Braune Hundezecke kann auf den Menschen übergehen

Wenn der Wirt, also Ihr Hund, für die Zeckenpopulation nicht mehr ausreicht, weicht die Zecke auch auf den Menschen aus. Zwar konnten bisher weder FSME oder Borreliose-Erreger bei der Braunen Hundezecke nachgewiesen werden, aber sie kann andere Krankheiten übertragen. Hunde können schwer daran erkranken, aber auch auf Menschen kann sie das Mittelmeer-Fleckfieber übertragen.

Die Zeckenart kann sich vermutlich bereits in Deutschland halten

Bislang gingen Experten davon aus, dass solche Zecken von Hunden etwa im Auslandsurlaub aufgenommen und im Fell nach Deutschland gebracht wurden. Das ist auch so - aber nicht in jedem Fall. "Es sind auch bereits Exemplare an Hunden gefunden worden, die ihren Hof nie verlassen hatten", sagte die Parasitologin Ute Mackenstedt von der Universität Hohenheim. "Das ist ein Hinweis darauf, dass sich die Art hier halten kann."

Uni Hohenheim bittet um Mithilfe

Hohenheimer Forscher wollen untersuchen, auf welchen Wegen das Spinnentier nach Deutschland gelangt und wie es sich hier verbreitet. "Wir wollen außerdem mehr darüber wissen, welche Krankheitserreger es möglicherweise gibt und was man gegen die Braune Hundezecke tun kann", so Fachet. Die Forscher wollen die betroffenen Fälle gerne vom Anfang bis zum Ende des Befalls betreuen. Sollten Sie daher häufiger eine ungewöhnliche Anzahl an Braunen Zecken in einem Gebäude bemerken oder sollte Ihr Hund sehr stark von Zecken befallen sein, die der Braunen Hundezecke ähnlich sehen, dann schicken Sie bitte eine E-Mail mit Bild der Zecke an hundezecken@uni-hohenheim.de.