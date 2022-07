Artikel mit Video-Inhalten

#BR24Zeitreise: Bildung für Bayern – Regensburg wird vierte Uni

Am 10. Juli 1962 beschloss der Bayerische Landtag die Gründung der Universität Regensburg als vierte bayerische Landesuniversität. Am 18. Juli verkündete er das Gesetz. Am 6. November 1967 startete der Regensburger Campus seinen Lehrbetrieb.