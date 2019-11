Aus eins mach zwei: Wikinger recycelten ihre Grabstätten

Erkenntnisse über Herkunft und Ernährung

Zur großen Freude der Archäologen entdeckte man im Grab der Frau auch Reste des Schädels der Verstorbenen - und das, obwohl die Bodeneigenschaften in der Region für den Erhalt von Knochen eher schwierig sind.

"Wir hoffen, wir können aus den Schädelresten DNA extrahieren, sodass wir mehr Informationen über die Frau erhalten, zum Beispiel darüber, wie sie aussah." Raymond Sauvage, Archäologe, Museum der Technisch-Naturwissenschaftlichen Universität Norwegens (NTNU)

Darüber hinaus lassen sich durch eine Isotopenanalyse der Schädelreste Rückschlüsse auf die Lebensumstände der Bestatteten herstellen, etwa darüber, wo sie geboren wurde, wo sie lebte und wovon sie sich ernährte.

Waren die Verstorbenen verwandt?

Doch was war nun die Verbindung zwischen dem Mann und der Frau? Die Forscher nehmen an, dass die beiden Toten miteinander verwandt waren. Vermutlich wussten die Wikinger in Vinjeøra, wer in welchem Grabhügel bestattet worden war. In einer Gesellschaft, die nur sehr wenig schriftlich fixierte, wurden wichtige Informationen wie diese mündliche überliefert. Da für Wikinger-Familien neben Macht und Status auch die Sicherung des Landbesitzes entscheidend war, versuchte man diesen durch Zeugnisse des eigenen Geschlechts nachzuweisen, sagt Archäologe Sauvage. Vor diesem Hintergrund sei es durchaus nachvollziehbar, dass zwei Ahnen gemeinsam beerdigt wurden, um den Familienbesitz auf diesem Land zu markieren.

Beeindruckendes Landschaftsdenkmal

Die Tatsache, dass die beiden ineinander gelegten Boote in einem Grabhügel beigesetzt wurden, der einst direkt am Rande eines Kliffs über dem Fjord platziert wurde, machte diese Grabstätte einst zu einem echten Monument in der Landschaft. Die Größe und das sehr hohe Alter des Grabhügels aus der frühen merowingischen Ära lässt die Forscher hoffen, auf noch mehr Zeugnisse aus einer Zeit zu stoßen, aus der es bislang nicht sehr viele archäologische Funde gibt.