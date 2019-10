70 Jahre Münchner Patentamt: Wo Pumuckl auf Knautschzone trifft

Eine Erfindung, die viele Leben retten sollte, meldete Daimler-Benz 1951 zum Patent an. Der Konstrukteur Béla Barény überlegte, wie er Autoinsassen bei einem Aufprall besser schützen könne. Statt einer starren Fahrzeugkarosserie teilte er das Fahrzeug in drei Zellen auf: eine stabile Fahrgastzelle in der Mitte, sowie zwei verformbare Knautschzonen an Front und Heck. Bei einem Zusammenstoß verformen sich die Karosserieteile und reduzieren somit die auf die Passagiere wirkenden Kräfte. Der erste Mercedes mit Knautschzone ging 1959 in Serie, heute finden sich diese in fast jedem Fahrzeug.