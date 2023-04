Viessmann verkauft Wärmepumpen-Geschäft: Ist das ein Problem?

Auf dem Markt für Wärmepumpen bewegt sich gerade einiges. Ihr Einsatz soll es zukünftig einfacher machen, von Öl und Gas als Energiequelle wegzukommen. Darauf setzt auch die Politik. Das Angebot an Wärmepumpen war allerdings zuletzt deutlich kleiner als die Nachfrage. Die Hersteller konnten kaum Geräte liefern, die Preise waren hoch, die Wartezeiten lang.

Entsteht ein "globaler Klima-Champion"?

Für viele kam die Meldung überraschend, dass der Hersteller Viessmann, immerhin der Marktführer im deutschen Wärmepumpen-Geschäft, nun seine Klimatechnik-Sparte an das US-amerikanische Unternehmen Carrier Global verkaufen will. Die Belegschaft wusste nach Aussagen von IG Metall und Betriebsräten nichts von den Plänen. Der Zweck des Deals: Es solle ein "zukunftssicherer globaler Klima-Champion" entstehen. So formuliert es Viessmann-Chef Max Viessmann.

Sinken die Preise für Wärmepumpen?

In absehbarer Zeit ist damit zu rechnen, dass viele ausländische Wärmepumpen-Anbieter, aus Asien, Skandinavien oder Osteuropa, auf dem deutschen Markt Fuß fassen wollen. Die aktuellen Entwicklungen könnten dazu beitragen, dass die hohen Preise für Wärmepumpen sinken.

Ist der Viessmann-Verkauf am Ende eine gute Nachricht für Verbraucher? Und was bedeutet die Übernahme für den Wirtschaftsstandort Deutschland und für die Energiepolitik? Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Bündnis 90/Die Grünen) hat angekündigt, dass er sich die Verkaufspläne genauer anschauen will.

