Unverhoffte Erfolgsgeschichte: Wie die Bionade entstanden ist

Bio-Produkte sind in Zeiten der Inflation nicht mehr so gefragt. Die Menschen geben nach Angaben der Gesellschaft für Konsumforschung derzeit weniger Geld für Bio-Lebensmittel und -Getränke aus. Und bei den meisten Erfrischungsgetränken ist im vergangenen Jahr der Absatz zurückgegangen. Nur nicht bei der Bionade. Die Bio-Limo konnte seit 2018 immer zulegen. Im Jahr 2022 betrug das Absatzplus sechs Prozent, sagt Marketingleiterin Corinna Fuchs. Und: Bionade bleibt die Nummer 1 bei den Bio-Limonaden und konnte nach Unternehmensangaben auch neue Zielgruppen hinzugewinnen, darunter viele junge Konsumenten.

Bionade in aller Munde

Einer, der diese Entwicklungen bis heute verfolgt, ist Peter Kowalsky. Er ist einer der Gründer von Bionade, der ersten Bio-Limonade weltweit. Ob Litschi, Ingwer-Orange oder Holunder – vor 20 Jahren war Bionade in aller Munde. Ein Wahnsinnserfolg, der aber mit einer kapitalen Fehleinschätzung begann, sagt Kowalsky. Und mit einem weiteren Fehler endete.

Absatz der Familienbrauerei bricht ein

Wer das nachvollziehen möchte, der muss erst einmal zurückblicken, in die 1980er-Jahre. Damals betreiben Peter Kowalskys Mutter und sein Stiefvater die kleine Familienbrauerei Peter in Ostheim in der Rhön. In Unterfranken gab es seinerzeit eine sehr hohe Brauereidichte. Gleichzeitig nahm die Werbekraft der nationalen Biermarken durch das Privatfernsehen sehr stark zu. "Dieses Warsteiner, Bitburger und Krombacher Bier war jetzt für die Rhöner eine willkommene Abwechslung zu diesem ganzen Standardsortiment, das sie seit Jahrzehnten kannten. Und so haben wir relativ viel Umsatz verloren", sagt Peter Kowalsky.

Tüfteln an der Bionade-Rezeptur – im Badezimmer

Wieder Geld verdienen – das war damals der Plan der Familie. Und dabei sollte ein Produkt helfen, das es so noch nicht gab: eine Bio-Limonade für Kinder. 1985 beginnt Peter Kowalskys Stiefvater Dieter Leipold an dieser neuen Limo zu tüfteln. Sein Versuchslabor ist das Badezimmer. Und Peter Kowalsky war von Anfang an dabei. Er steigt in die Familienbrauerei ein und kümmert sich anfangs um die Bionade, weil er muss. So sei das eben in kleinen Betrieben, sagt er. Doch schon bald ist er davon fasziniert, als Braumeister kein Bier zu brauen – sondern Limonade. "Bionade ist von der Idee her eine Bio-Limonade, die aber nicht zusammengemischt wird aus Zucker und irgendwelchen Säften, sondern auf biologischem Weg durch Fermentation hergestellt wird. Eigentlich kann man sagen es ist eine Limonade nach einem Reinheitsgebot, die auch als Basis Gerste hat, die dann aber zu einem alkoholfreien Produkt fermentiert wird", so Kowalsky.