TV-Hersteller Loewe: Neustart nach zwei Insolvenzen

Standortfrage Kronach wohl bald geklärt

Kronach und Loewe sind seit Jahrzehnten eng verknüpft. Nach der Insolvenz 2013 kaufte die Stadt das Areal des Unternehmens auf. Im vergangenen Jahr signalisierte Loewe großes Interesse an einem Rückkauf eines Teils des Betriebsgeländes, auf dem man momentan Pächter ist. Eigentümer Khabliev knüpfte daran weitere Investitionen und kündigte eine Standortverlagerung an, sollte es nicht zum Rückkauf kommen. Inzwischen scheint es so, als ob eine Einigung und der Verbleib Loewes greifbar ist. Der Standort Kronach sei ein Kernelement der Marke, so Christian Alber. Man sei seit über 70 Jahren in Kronach und wolle auch daran festhalten, Ende des Monats könne ein Abschluss gefunden werden. Man werde bleiben, so Eigentümer Aslan Khabliev.

"Loewe loves Kronach and Kronach loves Loewe." Loewe-Eigentümer Aslan Khabliev

Zukunftspläne: gesundes Wachstum

Das Ziel von Loewe: das Unternehmen wieder aufbauen – aber im gesunden Rahmen, betont Christian Alber. Mit neuen, kostengünstigeren Produkten will man auch jüngere Kundinnen und Kunden erreichen und in anderen Kategorien vorankommen. Gesundes Wachstum sei auch mit dem Zuwachs an Angestellten verknüpft, so Alber abschließend.