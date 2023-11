Strom- und Gaspreisbremse vor dem Aus: Welche Folgen hat das?

Verbrauchertipp vom Experten: Nicht warten, sondern wechseln

Die Tarife der Energieversorger sind zwar längst nicht mehr so teuer wie zum Höhepunkt der Energiekrise nach Beginn des Ukraine-Kriegs. Einige von ihnen liegen aber immer noch jenseits der Preisbremsen und viele Kunden sind noch an Restlaufzeiten von Verträgen gebunden, die in den meisten Fällen für 12 Monate abgeschlossen wurden.

Hermann-Josef Tenhagen vom Internetportal "Finanztipp" weist darauf hin: Wer im Rahmen der oft besonders teuren Grundversorgung seine Haushaltsenergie bezieht, könne sogar innerhalb von zwei Wochen den Versorger wechseln.

Wer seinen Anbieter in der Vergangenheit bereits gewechselt habe, habe beim neuen Vertrag häufig eine Laufzeit von 12 Monaten angeboten bekommen - mit dem Versprechen, in dieser Zeit den Preis möglichst stabil zu halten. In diesem Fall bietet sich für Tenhagen eine frühe Kündigung an, die in der Regel schon sechs Monate vor Ende der Vertragslaufzeit möglich sein sollte.

Wechsel beim Gasversorger: Schon an den nächsten Winter denken

Für den Wechsel bei vielen Gastarifen ist es allerdings bereits zu spät. Denn entscheidend beim Heizen sind die Monate November bis März - zumindest für diesen Winter komme man aus teuren Regelungen oft nicht mehr hinaus, so Tenhagen. Umso wichtiger sei es, für den nächsten Winter mit einem günstigen Gasvertrag richtig vorzusorgen.