Streiks drohen: Bahn vor harter Tarifrunde

Die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) ist die kleinere Gewerkschaft im Bahnkonzern – aber durchaus stark genug, um etwas durchzusetzen. Das hat die GDL schon in etlichen Tarifrunden mit teils tagelangen Streiks bewiesen.

Für wen verhandelt die GDL?

Dabei organisiert sie nicht mehr – wie ihr Name vermuten lässt – nur die Lokführer. Sie verhandelt auch für das restliche Zugpersonal, für Verwaltungskräfte und neu auch für Beschäftigte der Infrastruktur, also im Netzbetrieb. Damit tritt sie in Konkurrenz an zur deutlich mitgliederstärkeren Eisenbahn und Verkehrsgewerkschaft (EVG), einer der Einzelgewerkschafen im DGB. Die GDL ist dagegen eine Organisation im Beamtenbund. Aber anders als im öffentlichen Dienst, wo Beamtenbund und Verdi gemeinsam antreten, streiten EVG und GDL nicht Seit an Seit in den Tarifrunden.

Was fordert die GDL?

"Fünf für Fünf". Mit diesem Motto startete die Gewerkschaft in die Tarifrunde, und zwar schon Anfang Juni, als die Konkurrenzgewerkschaft EVG sich noch am Verhandlungstisch mit der Bahn auseinandersetzte. Die GDL wartete mit fünf zentralen Forderungen für fünf Beschäftigtengruppen auf:

Anhebung der Entgelte für alle um 555 Euro – entsprechend auch ein Plus für Auszubildende

Absenkung der Arbeitszeit von jetzt 38 auf 35 Stunden pro Woche für Schichtarbeiter bei vollem Lohnausgleich

Eine steuer- und abgabenfreie Inflationsausgleichsprämie in Höhe von 3.000 Euro

Fünf Prozent Arbeitgeberanteil für die betriebliche Altersvorsorge

Eine Fünf-Schichten-Woche für Beschäftigte im Schichtdienst.

Insgesamt legte die Gewerkschaft einen Katalog mit 35 Forderungen auf den Tisch - und eine Überraschung: Sie gründet eine genossenschaftliche Entleihfirma für Lokführer, um diese zu besseren Konditionen am Markt anzubieten.

Was sagt die Bahn dazu?

"Völlig überzogen". So wies Martin Seiler, Personalvorstand der Deutsche Bahn AG (DB), die Forderungen der Gewerkschaft gleich zurück. Sie hätten ein Volumen von über 50 Prozent. Um die Arbeitszeitverkürzung durchzusetzen, müssten 10.000 zusätzliche Mitarbeitende eingestellt werden.

Seiler und GDL-Chef Claus Weselsky kennen sich nur allzu gut aus harten Tarifrunden zuvor. Auch außerhalb der Verhandlungsräume fallen da deutliche Worte – was die meist schwierigen Gespräche nicht einfacher macht.

Seiler wollte diesmal gleich Dampf aus dem Kessel nehmen. Er machte der GDL Ende Oktober ein Angebot: Erst einmal in Ruhe in einer Art Schlichtungsgespräch miteinander reden – ohne Streiks, dafür aber eine vorgezogene Prämie für die Beschäftigten von 1.500 Euro. Weselsky wies das Angebot gleich zurück. Verhandelt werde ab 9. November. Beide werfen sich nun gegenseitig vor, einer vorgezogenen Tarifrunde im Wege gestanden zu haben. Die Bahn will beim ersten Treffen aber gleich ein Angebot präsentieren.

Welche Rolle spielt der Abschluss mit der EVG?

Erst einmal keine. Jede Gewerkschaft, die stark genug ist, kann für sich fordern und verhandeln. Aber sicher haben beide Seiten das im Blick, was Deutsche Bahn und EVG abgeschlossen haben: Ein Plus in zwei Schritten um monatlich 410 Euro für die Beschäftigten – macht laut EVG im Schnitt 14 Prozent aus. Zudem wurde im Oktober eine steuer- und abgabenfreie Inflationsprämie von 2850 Euro ausbezahlt. Die Laufzeit dieses Tarifvertrages beträgt 25 Monate. In Konkurrenz zur EVG wird die GDL versuchen, ein besseres Ergebnis zu erzielen. Die Bahn wird versuchen, genau das zu verhindern. Dabei wird im Konzern das sogenannte Tarifeinheitsgesetz angewandt. Demnach gilt in Konkurrenz der Tarifvertrag der stärkeren Gewerkschaft im Betrieb. Laut Bahn hat die GDL in 18 von rund 90 Betrieben, wo beide Gewerkschaften antreten, die Mehrheit.

Was kommt auf Bahnkunden zu?

Claus Weselsky droht schon einmal mit Aktionen auf der Schiene. Wie die ausfallen werden, macht der GDL-Chef vom Verhalten der Bahn beim ersten Treffen abhängig. Die Gewerkschaft könnte mit kürzeren Warnstreiks starten und den Druck dann erhöhen. Sie könnte aber ihre Mitglieder auch gleich zur Urabstimmung für einen unbefristeten Streik aufrufen. Die durchzuführen dürfte mindestens 14 Tage dauern – aber Aktionen währenddessen sind nicht verboten.

Und da die GDL auch zu Streiks in den Betrieben aufrufen darf, für die ihr Tarifvertrag laut Tarifeinheitsgesetz nicht zum Zuge kommt, müssen sich Bahnkunden wohl auf einiges gefasst machen.