Revolutionär: Würzburger Start-up plant Autobahn der Zukunft

Der Strom für die Elektro-Shuttles soll entlang der Autobahn produziert werden - etwa über Solarpanele an Lärmschutzwänden oder Sonnendächern über der Fahrbahn. Denkbar sei auch die Einbeziehung von Windenergie. Die hier produzierte Energie würde nur zu einem Viertel von den E-Shuttles verbraucht, der Rest sei "grüne Energie für die Öffentlichkeit." Hier könne man mit den lokalen Energieunternehmen kooperieren, die ihre Leitungen dann unterirdisch in den Betonsegmenten verlegen könnten. Es wären auch noch andere Anwendungen denkbar. Etwa das Laden von Batterien während der Fahrt über Induktionsspulen unter der Fahrbahn. Es gebe noch viele mögliche Win-win-Szenarien, glaubt der Ecoro-Gründer.

"Noch Science Fiction für Deutschland, nicht aber in Saudi-Arabien"

Für Deutschland sei eine Umsetzung "schon noch Science Fiction", gibt Daum zu: "Bundesverkehrsminister Wissing hat unsere Präsentation schon auf dem Tisch, noch fehlt die Antwort." Aber für solche Innovationen fehlten überhaupt die gesetzlichen Grundlagen. Diese zu schaffen, würde mehrere Jahre dauern.

Ein erstes Projekt gebe es aber schon - intralogistisch - am Frankfurt Airport. Und auch in der Ukraine sei man in der Planung. Am aktivsten sei ecoro aber gerade im Mittleren Osten. In Saudi-Arabien würden ja gerade Großprojekte in den Wüstensand gestampft – große Planstädte mit revolutionärer Infrastruktur. Und Ecoro sei da mit dabei. So entstehe gerade in der Projektstadt Oxagon ein großer Hafen. "Dort werden wir im nächsten Jahr eine große Testanlage mit zwölf Fahrzeugen aufbauen und testen." Daum rechnet mit der Unterschrift unter dem Projektvertrag "in ein, zwei Monaten". Nach einer Testphase von bis zu zwei Jahren sei der kommerzielle Reifegrad erreicht. "Dann werden wir unser erstes richtiges Projekt errichten: 70 Kilometer Küstenstraße im Nordwesten von Saudi-Arabien. Das ist der Plan für uns für 2026."