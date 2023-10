Premiere bei IG Metall: Eine Frau ganz oben an der Spitze

Mehr Mitbestimmung brauchen das Land und die Betriebe – davon ist Christiane Benner überzeugt, wie sie im BR24 Interview der Woche deutlich gemacht hat. Dafür setzte sich die 55-Jährige die vergangenen Jahre schon als zweite Vorsitzende an der Spitze der IG Metall ein. Nur mitsprechen zu dürfen, reiche nicht, meint die studierte Soziologin, die aus der Jugend der IG Metall kommt, aber selbst auch im Vertrieb einer Firma arbeitete.

Mitbestimmung stärkt auch Demokratie

Gerade jetzt – im Umbruch hin zu einer digitalen und nachhaltigen Wirtschaft – könnten die Beschäftigten sich mit ihren Kenntnissen und ihren Vorstellungen gut einbringen. Das stärke auch die Demokratie, wenn Menschen erfahren, dass sie nicht ein Objekt von Veränderungen sind, sondern wirklich auch etwas erreichen können. Der Gesellschaft insgesamt käme das auch zugute, wo viele gerade eine Ohnmacht empfänden.

Pro 32-Stunden-Woche für Metall- und Elektroindustrie

In der Tarifpolitik hat Benner konkrete Vorstellungen: Die von der IG Metall im Stahlbereich geforderten 32 statt 35 Stunden in der Woche bei vollem Lohnausgleich könnte sie sich auch in der Metall- und Elektroindustrie vorstellen. Das würde den Wünschen der Menschen ein Stück weit entsprechen und helfen, den Mangel an Arbeitskräften zu beheben.

