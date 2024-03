Öffnungszeiten der Läden: Sache der Händler? Frage der Planung?

Arbeitskräfte fehlen – trotzdem längere Öffnungszeiten?

Immer wieder kam die Frage auf: Mit welchem Personal sollen längere Öffnungszeiten gestemmt werden? "Winddancer" ist nach eigener Aussage seit Jahren im Verkauf tätig: "Wir haben jetzt schon Schwierigkeiten, geeignetes Personal zu finden, das uns unterstützt und sich gern mal von den Kunden als verbaler Prügelknabe benutzen lässt." Nach Angaben des Kompetenzzentrums Fachkräftesicherung (externer Link) von Ende 2022 ist die Zahl der offenen Stellen in Einzelhandelsberufen in den vergangenen zehn Jahren fast durchgehend gestiegen. Die Gewerkschaft UNiA in der Schweiz argumentierte zu einer dortigen Debatte: "Um die Ladenöffnungszeiten abzudecken, dünnen die großen Geschäfte ihre Personaldecke aus."

Andere wiederum verweisen auf neue Arbeitsplätze, die geschaffen werden könnten. So zeigte eine Untersuchung aus dem Magazin des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (externer Link): Mit der Deregulierung der Ladenöffnungszeiten 2006/2007 stieg die Beschäftigung im Lebensmitteleinzelhandel in Bundesländern wie Baden-Württemberg oder Hessen im Folgezeitraum stärker als im zuvor vergleichbaren bayerischen Einzelhandel, wo alte Regelungen blieben. Der Effekt zeigte sich jedoch nur für die Beschäftigung in großen Geschäften.

Flexibilisierung: Trend zu größeren Läden

"Längere Öffnungszeiten sind für viele kleine Selbstständige der Todesstoß", schrieb "GegenHetzt". Hohe Personalkosten und die finanzielle Grundbelastung sind für sie ein Problem: "Kleine Läden werden es schwerer haben, Personal zu finden als größere", sagte auch Marko Sarstedt, Professor am Institute for Marketing der Ludwig-Maximilians-Universität (LMU) München mit Blick auf längere Öffnungszeiten im BR24-Gespräch. In mittleren und großen Geschäften spiele zudem Automatisierung eine immer größere Rolle: Unternehmen könnten das Personal dann anderweitig einsetzen. Untersuchungen der vergangenen Jahre zeigten auch, dass durch die Flexibilisierung der Ladenzeiten der Trend hin zu größeren Läden gehe, da es sich für Kunden nach der Arbeit eher lohne, noch zu größeren Einkaufszentren am Stadtrand zu fahren.

"Mehr Kaufkraft gibt's trotzdem nicht", kommentierte "EtzAber". Größere Geschäfte oder Läden mit spezialisierten Angeboten könnten von längeren Öffnungszeiten zwar profitieren, denn der "stationäre Handel will ein Erlebnis schaffen", so Sarstedt – auch durch den Wettbewerb mit dem Online-Handel. Aber die höheren Betriebs- und Personalkosten müssen erst einmal reingeholt werden.

Wechsel nach Bayern: Einschränkung im Alltag?

Die einen wollen die Öffnungszeiten also so lassen oder sogar "wie in alten Zeiten" kürzen. Für andere ist der Status quo in Bayern eine Einschränkung, vor allem im Bundesländervergleich: