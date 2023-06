Nach Aus wegen Energiekrise: Winterhäuser Bäcker öffnet wieder

Bäckermeister Andreas Rother steht seit drei Uhr morgens in seiner Backstube in Winterhausen im Landkreis Würzburg, rollt Hörnchen, schiebt Brote in den Ofen und bestreut Brezeln mit Salz. Also ein ganz gewöhnlicher Sonntag für den 48-jährigen Bäcker? Nicht ganz, denn Rother hatte Ende November seine Bäckerei in Winterhausen geschlossen, die er 2017 übernommen hatte. Nach Corona-Einbußen litt er unter den stark gestiegenen Energiepreisen. So hatte sich etwa sein Stromabschlag im November 2022 im Vergleich zum Vorjahr verdoppelt. Rother wollte und konnte so nicht weitermachen.

Große Unterstützung in Winterhausen

Doch nun steht er wieder hier in seiner verwinkelten Backstube. "Ich habe ja gehofft, dass wir wiedereröffnen können. Und ich habe vor knapp sechs Jahren die Bäckerei übernommen, weil ich das gerne mache. Jetzt bin ich wieder zurück, jetzt fangen wir wieder ganz klein an", sagt er gegenüber BR24. Grund dafür seien die langsam sinkenden Energiekosten, dass sich seine persönliche und finanzielle Situation stabilisiert habe und auch die Unterstützung im Ort. Im vergangenen Jahr waren bei einem Straßenfest in Winterhausen 3000 Euro für den Bäcker gesammelt worden.

Jetzt Sonntagsbäcker – doch keine Genossenschaft

Heute sagt Rother: "Ich habe das Equipment und ich möchte auch gerne wieder meine Produkte backen. Und auch hier für den Ort wieder etwas anbieten. Ich habe auch mit meiner Chefin gesprochen, die nichts dagegen hat. Von daher habe ich mich entscheiden, wenigstens den Sonntag aufzumachen." Denn mittlerweile ist der 48-Jährige in einer Bäckerei in Kitzingen angestellt, dienstags bis samstags backt er dort. Sonntag von acht bis zwölf Uhr öffnet er seine kleine Bäckerei in Winterhausen. Eine Genossenschaft für die Bäckerei, wie sie angedacht war, ist aufgrund des hohen Aufwands und zu wenig interessierter Menschen aber nicht gegründet worden.