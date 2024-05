Loewe verlagert Produktion wieder nach Deutschland

Der TV- und Audiogerätehersteller Loewe aus Kronach startet in diesen Tagen mit der eigenen Produktion von OLED-Display-Modulen für Fernsehgeräte. Das teilte das Unternehmen aktuell auf seiner Website mit. Damit gehe man nun den nächsten Schritt im Rahmen der Premium Luxus Strategie, heißt es in der Mitteilung von Loewe. Durch die neue Produktionslinie entstehen etwa 15 neue Arbeitsplätze am Standort Kronach.

OLED: Dioden statt Hintergrundbeleuchtung für bessere Farben

OLED-Displays benötigen im Gegensatz zu anderen LED-Geräten keine Hintergrundbeleuchtung im Bildschirm und sorgen durch einzelne Dioden für tiefere Schwarztöne und lebendige Farben. Das Display sei die prägnanteste und prominenteste Komponente eines TV-Gerätes und bestimme somit auch wesentlich das Design. Um dabei auch eigene und exklusive Design-Merkmale verwirklichen zu können, habe sich Loewe dazu entschieden, ab Mai eigene OLED-Display-Module in Kronach zu fertigen, heißt es weiter.

Mit der Integration der Display-Montage in die TV-Produktion habe man ein Alleinstellungsmerkmal im Markt, das Loewe bei der Umsetzung der Luxus-Strategie unterstützen werde, so Geschäftsführer Christian Alber. Das Label "Made in Germany" gewinne dabei noch weiter an Bedeutung. Für die neue Produktionslinie wurde nach Unternehmensangaben eine Fertigungshalle am Standort Kronach saniert und technisch umgebaut.

Loewe: Ein Bekenntnis zu Kronach

Die neue Produktionslinie versteht Loewe auch als Bekenntnis zum Standort und Hauptsitz Kronach. Alle TV-Geräte-Serien würden dort entwickelt und designt. Zudem würden in Kronach OLED-Geräte und ausgewählte LCD-Geräte komplett gefertigt, heißt es in der Mitteilung.

Nach der bereits zweiten Insolvenz im Jahr 2019 hatte Investor Aslan Khabliev das Unternehmen übernommen. Seitdem positioniert sich Loewe verstärkt im Luxus-Segment des TV-Geräte-Marktes. Am Standort Kronach arbeiten nach Unternehmensangaben etwa 150 Angestellte, insgesamt sind es 200 Mitarbeiter.