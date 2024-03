Institute senken Wachstumsprognose drastisch auf 0,1 Prozent ab

Führende Wirtschaftsforschungsinstitute haben ihre Konjunkturprognose für Deutschland deutlich gesenkt. Die Institute erwarten für das laufende Jahr nur noch ein Mini-Wachstum von 0,1 Prozent. Im Herbst waren sie noch von einem Plus des Bruttoinlandsprodukts für 2024 von 1,3 Prozent ausgegangen. Für das kommende Jahr belassen die Institute die Prognose mit plus 1,4 Prozent nahezu unverändert. 2023 war die Wirtschaftsleistung in der größten Volkswirtschaft Europas um 0,3 Prozent zurückgegangen.

Für Deutschlands Wirtschaft gibt es viel "Gegenwind"

Als Begründung für ihre wachsende Skepsis verweisen die Institute in ihrer Gemeinschaftsdiagnose auf "konjunkturelle und strukturelle Faktoren". Das im Herbst erwartete "Anziehen der Wirtschaftsleistung ist ausgeblieben", sagte Stefan Kooths vom Kiel Institut für Weltwirtschaft (IfW Kiel). "Außen- wie binnenwirtschaftlich" gebe es "mehr Gegen- als Rückenwind".

Als Problem im Inland hob Kooths einen weiterhin "stark erhöhten Krankenstand" hervor, der die Produktivität spürbar geschmälert habe. Insbesondere bei energieintensiven Produkten habe es infolge der hohen Energiepreise in Deutschland Produktionsverlagerungen ins Ausland gegeben. Außenwirtschaftlich seien die Exporte gesunken, obwohl die Weltwirtschaft sich besser entwickelt habe. Grund dafür sei zum einen die schwache Nachfrage nach Investitionsgütern sowie die gesunkene "preisliche Wettbewerbsfähigkeit" deutscher Unternehmen.

Experten: "Die Wirtschaft in Deutschland ist angeschlagen"

Die deutsche Wirtschaft kränkele, heißt es in der Frühjahrsprognose. Derzeit bewegt sich die Wirtschaftsleistung laut Instituten auf einem Niveau, das kaum über dem vor der Corona-Pandemie liege. "Seitdem tritt die Produktivität auf der Stelle", konstatierten die Experten. Sie sprachen von "Gegenwind" für die deutsche Wirtschaft aus dem In- und Ausland. Insgesamt sei die Wirtschaft in Deutschland "angeschlagen".

Die Wachstumskräfte schwinden

Eine zähe konjunkturelle Schwächephase gehe mit schwindenden Wachstumskräften einher, so die Institute. Zwar dürfte ab dem Frühjahr eine Erholung der Konjunktur einsetzen, die Dynamik werde aber insgesamt nicht allzu groß ausfallen. Im laufenden Jahr avanciere der private Konsum zur wichtigsten Triebkraft für die Konjunktur, im kommenden Jahr dann vermehrt auch das Auslandsgeschäft.

Die Reallöhne dürften immerhin steigen

Immerhin erwarten die Institute in diesem Jahr noch einen Anstieg der Verbraucherpreise um nur noch 2,3 Prozent und um 1,8 Prozent im kommenden Jahr. Zugleich gehen die Experten von einer Zunahme der Verdienste um 4,6 Prozent in diesem und um 3,4 Prozent im kommenden Jahr aus. "Damit nehmen die Reallöhne über den gesamten Prognosezeitraum zu und holen die Verluste aus dem Jahr 2022 und dem ersten Halbjahr 2023 langsam wieder auf", erklärten sie. Auch deshalb avanciere besonders im Jahr 2024 der private Konsum zur wichtigsten Stütze der Wirtschaft, sagte Kooths. Im Jahr 2025 dürfte dann der Außenhandel diese Rolle wieder übernehmen.

An der sogenannten Gemeinschaftsdiagnose beteiligt sind das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung in Berlin, das Kiel Institut für Weltwirtschaft, das Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung in Halle, das Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung in Essen und das Ifo-Institut in München.

Mit Informationen von DPA und AFP