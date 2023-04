Habeck: Bayer investiert 60 Millionen Euro in die Ukraine

Ukraine offen für Energiewende

Obwohl in der Ukraine aktuell über 90 Prozent der Energie aus Kohle, Gas und Atomanlagen kommt, sei auch eine Energiewende Thema: "Ich habe heute mit dem CEO, also mit dem Chef des ukrainischen Staats-Energiekonzerns gesprochen, und der hat gesagt: 'die Kohle haben wir weitgehend verloren, (...) die Atomkraft ist teilweise unsicher, weil sie beschossen wird (...)'. Also müssen wir uns etwas anderes überlegen, und das heißt dezentrale Systeme aufbauen, das übersetzen die Ukrainer hier mit Biomasse."

Der entscheidende Gedanke sei aber so ähnlich wie in Deutschland, "dass die dezentrale Aufteilung von Energiesystemen auch eine Versorgungssicherheit gewährleisten kann, weil sie schwerer anzugreifen sind. So und da kommt eben beides zusammen, die Dekarbonisierung und die Dezentralisierung", erklärte der Minister.

Habeck erstmals seit Kriegsbeginn in der Ukraine

Habeck war am Montag überraschend per Zug in Begleitung einer kleinen Wirtschaftsdelegation in die ukrainische Hauptstadt Kiew gereist. Bei dem Besuch sei es um wirtschaftliche Fragen gegangen, aber auch um "die persönlichen Eindrücke - und die waren immens", sagte Habeck dem TV-Sender Welt. Gerade ein Besuch bei Kriegsopfern in einem Krankenhaus habe ihn bewegt, fügte er hinzu.

Mit Informationen von Reuters und AFP