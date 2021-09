Franken-Power: Puma und Siemens Healthineers neu im DAX

Der Herzogenauracher Sportartikelhersteller Puma und das Medizintechnik-Unternehmen Siemens Healthineers aus Erlangen sind ab sofort im Dax vertreten. Sie gehören damit zu den 40 größten Aktienunternehmen Deutschlands. Die Vergrößerung des Leitindexes ist die größte Neuerung in seiner 33-jährigen Geschichte. Bisher waren es 30 Dax-Firmen.

Puma setzt Erfolgsgeschichte fort

Für Puma ist der DAX-Einstieg neuer Höhepunkt einer andauernden Erfolgsgeschichte. In den 1990er-Jahren war der Sportartikelhersteller fast pleite, erlebte in den vergangenen Jahrzehnten eine wirtschaftliche Achterbahnfahrt und kommt nun sogar erstaunlich gut durch die Corona-Pandemie. Puma-Chef Björn Gulden stabilisierte das Unternehmen zuletzt und führte es 2018 erfolgreich in die wiedererlangte Selbstständigkeit. Zuvor hatte der französische Luxusgüterkonzern Kering einen Großteil seiner Anteile an Puma abgegeben.

Dreimal Siemens im DAX

Der deutlich größere Konkurrent Adidas ist schon seit 23 Jahren im DAX vertreten. Mit Siemens Healthineers wird die Liste der Siemens-Einträge im DAX um einen länger. Der Dachkonzern, die Siemens AG, ist schon von Anfang an im Index vertreten, die Konzerntochter Siemens Energy erst seit Kurzem. Die Siemens AG hatte mit den Healthineers 2018 seine Medizintechnik- und Gesundheitssparte an die Börse gebracht. Siemens Healthineers mit Sitz in Erlangen ist selbst Muttergesellschaft für sechs weitere Medizintechnik-Unternehmen, machte im Jahr 2020 allein 14,5 Milliarden Euro Umsatz und beschäftigt nach eigenen Angaben rund 66.000 Menschen. Aktuell ist Siemens Healthineers nominiert für den deutschen Zukunftspreis für eine neuartige CT-Technik.

Neue DAX-Regeln nach Wirecard-Skandal

Mit der Vergrößerung des Dax soll der Aktien-Leitindex vielfältiger werden. So ziehen neben den Healthineers noch weitere Unternehmen aus der Gesundheitsbranche ein – ebenso Onlinehändler wie etwa Zalando. Die neuen DAX-Unternehmen rücken aus dem M-DAX nach, der nun von 60 auf 50 Mitglieder verkleinert wird. Nach dem Wirecard-Skandal und dem Rauswurf aus dem DAX wurden zudem auch die Regeln für den Leitindex verschärft. So werden Unternehmen nicht mehr nur einmal, sondern zweimal im Jahr überprüft.