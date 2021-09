Deutscher Zukunftspreis 2021: Ein Team kommt aus Franken

Der Deutsche Zukunftspreis ist mit 250.000 Euro dotiert und gehört zu den bedeutendsten Wissenschaftspreisen in Deutschland. Um die Auszeichnung zu erhalten, muss ein Produkt nicht nur innovativ, sondern bereits bis zur Marktfähigkeit entwickelt sein. Schon die Nominierung gilt als hohe Auszeichnung.

2021 wird der Zukunftspreis zum 25. Mal vergeben. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier verleiht die Auszeichnung am 17. November in Berlin. Welches der drei Teams den Preis erhält, bleibt bis zuletzt geheim.

Quantenzählender Computertomograph

Die Computertomographie (CT) ist seit Jahrzehnten eines der wichtigsten Verfahren, um Bilder aus dem Inneren des menschlichen Körpers zu gewinnen. Die dreidimensionalen Aufnahmen zeigen feine Unterschiede oder Veränderungen an Organen, Gefäßen und Knochen und helfen, Erkrankungen oder Verletzungen zu erkennen. Thomas Flohr, Björn Kreisler und Stefan Ulzheimer von Siemens Healthineers in Forchheim haben neue Techniken entwickelt, um die Computertomographie zu verbessern.

Eine davon ist ein neuartiges Prinzip, mit dem der Detektor im Computertomographen die Röntgenstrahlen erkennt. Ein spezielles kristallines Material erlaubt, einzelne Röntgenquanten zu zählen und zu analysieren. So sind CT-Aufnahmen in einer bislang unerreichbaren Auflösung möglich, die zugleich viele wertvolle zusätzliche Informationen liefern. Medizinische Diagnosen bekommen so eine bessere Basis, wie auch die daraus folgende Entscheidung, welche Therapie angebracht ist.

Der von den Nominierten entwickelte Detektor erfasst jedes auftreffende Röntgenquant einzeln und verwandelt es direkt in ein vom Computer verwertbares digitales Signal. Experten sprechen dabei von "Quantenzählen". Die Grundlage dafür ist Cadmium-Tellurid, eine kristalline Verbindung, die das Team erstmals als Material für die medizinische Ganzkörper-Computertomographie nutzbar gemacht hat. Der neuartige Werkstoff erhöht nicht nur die Qualität der CT-Bilder, sondern reduziert auch die Belastung des Körpers durch die Röntgenstrahlung um bis zu 40 Prozent. Erste Prototypen von CT-Bauteilen mit der neuen Technik wurden 2008 gebaut, 2014 folgten die ersten klinischen Tests. Seit 2021 sind mehrere Computertomographen mit quantenzählenden Detektoren im klinischen Routineeinsatz.