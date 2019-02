Erleichterung an den Börsen

Zwei Nachrichten aus den USA sorgen für eine gewisse Entspannung an den Börsen: Zum einen mehren sich die Anzeichen, dass es bei den Verhandlungen mit China über den Handelsstreit Fortschritte gibt. Zum anderen bahnt sich im Haushaltstreit eine Lösung an, die den Stillstand in der US-Verwaltung endlich beendet. Die deutschen Börsen tendieren deutlich im Plus. Der DAX gewinnt 1,2 Prozent auf 11 148 Punkte, MDAX und TecDAX gewinnen bis zu 1,4 Prozent.

ThyssenKrupp im Minus

Einzig nennenswerter Verlierer im DAX ist ThyssenKrupp mit minus 2 Prozent. Der Stahl- und Industriekonzern hat vor seiner Aufspaltung in zwei Teile operativ weniger verdient, allerdings ist bei Thyssen das erste Quartal stets das schwächste. Konzernchef Kerkhoff erwartet, dass die Fusion der Stahlsparte mit Tata Steel von der EU genehmigt wird – allerdings unter Auflagen. Der Euro kostet 1,12 80 Dollar.