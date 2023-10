Strom und Gas: Wie geht es bei den Preisen weiter?

Der Energiemarkt hat sich in diesem Jahr ein wenig beruhigt. Dennoch müssen private Haushalte in Deutschland bei der Energie tief ins Portemonnaie greifen: Strom und Gas haben sich trotz staatlicher Preisbremsen im ersten Halbjahr 2023 verteuert. Wie geht es weiter?

Gas und Strom erheblich teurer als 2022

Verbraucher zahlten laut Zahlen des Statistischen Bundesamts in den ersten sechs Monaten im Durchschnitt 12,26 Cent je Kilowattstunde Erdgas und damit gut 31 Prozent mehr als im zweiten Halbjahr 2022. Im Vergleich zum ersten Halbjahr des vorigen Jahres war dies sogar ein Plus von 52,5 Prozent.

Beim Strom sieht es ähnlich aus: So kostete dieser im Schnitt 42,29 Cent je Kilowattstunde – und damit 21 Prozent mehr als im zweiten Halbjahr 2022 und 26,2 Prozent mehr als vor Jahresfrist. In den Berechnungen seien die Entlastungspakete der Bundesregierung schon miteingerechnet, so das Statistische Bundesamt.

Selbst Fachleute für den Energiemarkt können keine klaren Voraussagen treffen, wie sich die Preise auf dem Strom- und Gasmarkt entwickeln werden. Aktuelle Entwicklungen wie der Nahost-Konflikt oder der Zwischenfall an der Gaspipeline zwischen Finnland und Estland können unvermittelt auftreten. So stieg etwa der Preis für europäisches Gas in den vergangenen Tagen deutlich an.

Verbraucherschützer: Anbieterwechsel kann Geld sparen

Die Verbraucherzentrale Bayern schreibt auf ihrer Homepage, es sei ziemlich sicher, dass die Preise weiter steigen, auch unabhängig von der aktuellen Russland-Krise. Allerdings gebe es erhebliche Unterschiede bei den Anbietern. Die Energieversorger hätten teils zu Zeiten hoher Preise große Mengen eingekauft, die sie teuer an ihre Kunden weitergeben. Die Beschaffungskosten seien aber seit Dezember 2022 deutlich gesunken. Ein Anbieterwechsel könne also viel Geld sparen.

Für die meisten lohne sich ein Anbieterwechsel, so Marion Gaksch von der Verbraucherzentrale Bayern. Das Wichtigste sei, sich über die Tarife zu informieren. Keinesfalls solle man sich spontan am Telefon oder der Haustür zu einem Vertragsschluss überreden lassen: "Die Verbraucherzentralen, Stiftung Warentest oder der Bund der Energieverbraucher haben Tipps und Checklisten zusammengestellt, was beim Anbieterwechsel zu beachten ist. Für Preisvergleiche kann man die verschiedenen Vergleichsportale heranziehen. Zusätzlich empfiehlt es sich, auf den Webseiten der Anbieter nach zusätzlichen Tarifen zu suchen."

Verbraucher sollten sich aber nicht nur nach dem Preis richten, so Gaksch, sondern auch in verschiedenen Quellen ausführlich nach den langjährigen Erfahrungen anderer Verbraucher mit dem Anbieter suchen. Ob sich eine längere Mindestvertragslaufzeit und eine Preisgarantie für mehr als zwölf Monate positiv oder negativ auswirke, sei nur schwer zu beantworten, weil natürlich nicht sicher ist, wie sich die Preise entwickeln.