Börse: Deutsche Einzelhändler vor zehntem Wachstumsjahr in Folge

Der Deutsche Aktienindex hat den letzten Handelstag im Monat März mit Kursgewinnen begonnen. Rund 10 Minuten nach Börsenstart stieg er 0,6 Prozent auf 11.495 Punkte. Gute Vorgaben der internationalen Börsen und die positiven Daten aus dem deutschen Einzelhandel geben den Kursen Unterstützung.

Deutsche Einzelhändler vor zehntem Wachstumsjahr in Folge

Bis Februar wurde im Einzelhandel hierzulande insgesamt 4,6 Prozent mehr umgesetzt als im Vorjahreszeitraum, hat das Statistische Bundesamt mitgeteilt. Damit laufen die Geschäfte bislang besser als erwartet. Der Branchenverband HDE strebt für das Gesamtjahr lediglich ein Plus von zwei Prozent an.

Besonders stark fielen die Zuwächse zu Jahresbeginn im Internet- und Versandhandel aus mit einem Plus von 8,2 Prozent. Der private Konsum dürfte angesichts steigender Beschäftigung und Kaufkraftzuwächsen Konjunkturstütze bleiben.

Gute Vorgaben der internationalen Börsen

Auch die Hoffnung auf Fortschritte bei den Gesprächen zwischen den USA und China im Handelsstreit sorgt bei den Anlegern für Optimismus. An den Asienbörsen hatten die Kurse deutlich zugelegt. Der Shanghai-Composite stieg um über 3 Prozent, in Tokio schloss der Nikkei-Index 0,8 Prozent im Plus. In New York war der Dow Jones gestern um 0,4 Prozent gestiegen. Der Euro steht bei 1, 12 30 Dollar.