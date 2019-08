Der Wochenstart ist schon mal gelungen

Gefragt sind an den deutschen Börsen unter anderem die Aktien von Osram. Die Titel starten zehn Prozent höher und verteuern sich auf 34,7 Euro. Die Anleger setzen offenbar auf einen Bieterwettstreit. Der österreichische Sensor-Chip-Hersteller AMS gibt nicht auf und will die beiden Finanzinvestoren Bain Capital und Carlyle ausstechen. AMS bietet 38,5 Euro je Osram-Aktie, wie das Unternehmen gestern Abend mitteilte. Der Chef von AMS hat sich heute früh weiter geäußert, was er mit Osram vorhat. Demnach sollen Teile der Produktion von Asien nach Regensburg verlegt werden. Er erwarte, dass eine Transaktion für eine Übernahme des Münchner Lichtspezialisten in der ersten Hälfte im nächsten Jahr abgeschlossen werden könne.

Salzgitter überzeugt - trotz Quartalsverlust

Die Aktien von Salzgitter kommen um 1,7 Prozent voran. Der Stahlkonzern ist zwar im zweiten Quartal unter dem Strich leicht in die Verlustzone geraten, allerdings hält das Unternehmen an seiner Ergebnisprognose fest. Und der Euro steht bei 1,12 09 Dollar.