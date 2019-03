Börse: DAX schließt 0,2 Prozent im Minus

Die Anleger am deutschen Aktienmarkt hielten sich zurück. Der DAX schloss 0,2 Prozent schwächer bei 11.347 Punkten. Begründet wird das vor allem mit den Sorgen um die Weltkonjunktur. Da halfen auch überraschend gute Konjunkturdaten aus Deutschland nicht viel. So hat der ifo-Geschäftsklimaindex wieder zugelegt, nachdem er zuvor sechs Mal in Folge zurückgegangen war.

Bayer-Aktien unter Druck

Die größten Verlierer im deutschen Leitindex waren die Papiere von Bayer mit minus 2,9 Prozent. Der Pharma-Konzern will für die Beilegung von Streitigkeiten in Zusammenhang mit rund 25.000 Klagen rund um seinen Gerinnungshemmer Xarelto viel Geld ausgeben – und zwar 775 Millionen US-Dollar– zusammen mit dem Partnerunternehmen Janssen Pharmaceuticals. Am meisten gewannen im DAX RWE-Papiere mit plus 2,4 Prozent. An der Wall Street fällt der Dow Jones leicht. Und der Euro ist 1,13 16 Dollar wert.