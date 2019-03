Am Mittwoch hatte die Fed eine pessimistische Prognose abgegeben. Heute fiel in Deutschland der Markit-Index extrem schlecht aus. Dazu kommt das Brexit-Chaos, das man auch an den US-Märkten genau verfolgt. Zu den größten Verlierern an der Wall Street gehörte Nike, mit knapp 7 Prozent Minus. Der weltgrößte Sportartikel-Hersteller blieb mit seinen Zahlen und mit seiner Prognose hinter Erwartungen zurück.

Bayer größter Wochenverlierer im DAX

An den deutschen Märkten sah es kaum besser aus heute. Der DAX verbuchte 1,6 Prozent Abschlag. Damit ergibt sich in der Wochenbilanz ein Verlust von fast 3 Prozent. Besonders heftig erwischt hat es hier Bayer. Wegen des Glyphosat-Urteils eines US-Gerichts gegen die Tochter Monsanto kam für die Bayer-Aktie ein Wochen-Minus von 13 Prozent heraus. Damit noch zum Euro: der steht zu US-Börsenschluss bei genau 1,13 Dollar.