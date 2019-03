21.03.2019, 07:33 Uhr

Börse: US-Notenbank verkündet Zinspause

An den Börsen hat man mit einer Verlangsamung der Zinswende in den USA gerechnet. Sprich, dass die US-Notenbank in diesem Jahr nur zwei Erhöhungen vornehmen will. Dass sie komplett auf Erhöhungen verzichten will, kommt überraschend.