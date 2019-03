Börse: DAX mit deutlichen Gewinnen

An den deutschen Börsen geht es heute deutlich aufwärts. Am Mittag legt der DAX um 0,9 Prozent zu auf 11.762 Punkte. Die Anleger reagieren unter anderem auf einen unerwartet robusten Konjunktur-Index des Mannheimer ZEW. Dort sind die Erwartungen von Finanzmarkt-Experten abgebildet. Und deren Mehrheit sieht offenbar weniger starke Risiken für die wirtschaftliche Entwicklung als zuletzt. Aus Sicht der Börse überwiegt dies auch die Einschätzung der Wirtschaftsweisen, die ihre Prognose für das deutsche Wachstum zusammengestrichen haben.

Autoaktien legen zu

Bei den Einzelwerten stehen die Automobilwerte im Fokus. Daimler-Aktien verteuern sich um 3,5 Prozent. Volkswagen und BMW kommen um 1,5 bis 2 Prozent voran. An den Börsen kommen unter anderem die Geschäftszahlen der Porsche SE gut an, des Mehrheitsaktionärs von Volkswagen. Auf der anderen Seite verbilligen sich die Anteile der Deutschen Bank um mehr als 2 Prozent. Und am Devisenmarkt notiert der Euro bei 1,1360 Dollar.