Börse: Nikkei schließt 0,8 Prozent im Plus

In Hongkong ist die Schweizer Großbank UBS für ein Jahr von Börsengängen ausgeschlossen – wegen Verfehlungen bei der Begleitung von Börsengängen. Gegen die UBS und drei weitere Großbanken verhängte die Börsenaufsicht in Hongkong außerdem Strafen von insgesamt 100 Millionen Dollar.

UBS erhöht Rückstellungen für Rechtsrisiken

Die UBS legt heute in Zürich ihre Bilanz vor. Wie die Bank soeben mitteilt, wird es schwieriger die Ziele zu erreichen, weil sich Kunden in diesem Jahr bislang zurückgehalten hätten. Ihre Rückstellungen für Rechtsrisiken hat die Bank konzernweit erhöht. UBS-Chef Sergio Ermotti erhielt im vergangenen Jahr Lohn und Gehalt in Höhe von 14,12 Millionen Schweizer Franken. Der Nikkei in Tokio schloss soeben 0,8 Prozent im Plus bei 21.451. Und der Euro ist 1,13 18 Dollar wert.