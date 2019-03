12.03.2019, 13:24 Uhr

Börse: VW sucht Partner für autonomes Fahren

Volkswagen will noch in diesem Jahr über eine Partnerschaft mit anderen Herstellern für selbstfahrende Autos entscheiden. Man sei in Gesprächen mit Ford, habe aber auch in der deutschen Automobilindustrie gesprochen, sagte VW-Chef Diess.