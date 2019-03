Börse: Gelungener Wochenauftakt an den deutschen Aktienmärkten

Neben neuen Gerüchten zu einer möglichen Fusion der Deutschen Bank und der Commerzbank sorgten positive Aussagen seitens der USA und China zum Fortgang der Gespräche im Handelskonflikt für Kauflaune. Denn die Gespräche zwischen beiden Ländern kämen voran, so hieß es.

Bankenfusion wahrscheinlicher?

Zu einem möglichen Zusammenschluss der Deutschen Bank und der Commerzbank hatte sich Bundesfinanzminister Scholz geäußert. Ihm zufolge würden beide Institute die aktuelle Lage ausloten. Zuvor hatte die Welt am Sonntag berichtet, dass der Vorstand der Deutschen Bank beschlossen habe, Gespräche mit dem Konkurrenten aufzunehmen. Das verhalf der Aktie der Deutschen Bank zu einem Plus von 5 Prozent, im MDAX schnellte das Papier der Commerzbank um 7,2 Prozent nach oben.

Wirecard größter DAX-Gewinner

Das Papier des Zahlungsabwicklers gewann 7,7 Prozent. Hier gab es Meldungen, denen zufolge die Vorwürfe über angebliche Unregelmäßigkeiten der Filiale in Singapur haltlos sind. Der DAX machte 0,8 Prozent gut und schloss mit 11.543 Punkten. In New York gewinnt der Dow Jones zur Stunde 0,3 Prozent und der Euro steht bei 1, 12 34 Dollar.