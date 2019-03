Börse: DAX zwischen Brexit und Handelsstreit

Peking hatte sich am Wochenende positiv über den Verlauf der Gespräche mit den USA geäußert. Und auf Seiten der Vereinigten Staaten sagte Larry Kudlow, der Wirtschaftsberater von Präsident Trump, dass bis April eine Einigung möglich sei. Und so legen auch hierzulande die Kurse zumindest wieder leicht zu – nachdem es beim DAX in der letzten Woche gut ein Prozent abwärts gegangen war, zeigt das deutsche Börsenbarometer im Moment 0,2 Prozent nach oben. Aktueller Stand: 11.480. Der M-DAX verbessert sich um 0,5, der TecDAX um 0,7 Prozent.

Spannung vor Abstimmung in London

Dass die Gewinne nicht deutlicher ausfallen, das liegt wohl vor allem am Brexit. Morgen stimmt in London das britische Parlament erneut über den Austrittsvertrag Großbritanniens mit der EU ab. Da hält man auch an den Kapitalmärkten vorab die Luft an. An den Devisenmärkten rührt sich nicht viel. Der Euro steht unverändert bei 1,12 50 Dollar.