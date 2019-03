Börse: DAX beginnt Handel mit Gewinnen

Am deutschen Aktienmarkt steigen die Kurse. Der DAX gewinnt zum Handelsbeginn 0,4 Prozent auf 11.498 Punkte. Die Vorgaben von den Börsen in Asien sind tendenziell positiv, trotz anhaltender Konjunktursorgen. Nach unbestätigten Berichten über informelle Fusionsgespräche zwischen der Deutschen Bank und der Commerzbank notieren die Aktien der Deutschen Bank 2,7 Prozent im Plus. Damit sind sie die größten Gewinner im Index - gefolgt von Wirecard mit plus 2,3 Prozent. Die im MDAX gelisteten Papiere der Commerzbank steigen um 4,3 Prozent.

EZB-Direktor sieht keinen Bedarf für neue Anleihenkäufe

Laut einem Bericht der italienischen Zeitung „Corriere della Sera“ muss die Europäische Zentralbank laut Notenbank-Direktor Benoit Coeure – trotz der Konjunkturabkühlung ihre erst unlängst beendeten Anleihenkäufe nicht erneut auflegen. Der EZB-Rat hat ja gerade erst verkündet, dass er den Leitzins in diesem Jahr wegen der Konjunkturschwäche nicht anheben wird. Und der Euro ist 1,12 44 Dollar wert. t mit Zwischenüberschrift.