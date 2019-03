B5 Börse: DAX mit Wochenverlust

Der DAX hat die Woche mit einem Verlust von 1,2 Prozent beendet. Damit ist die Erholung, die mit dem Jahreswechsel begann, zumindest mal unterbrochen. Der DAX verlor am letzten Tag der Woche ein halbes Prozent auf 11.458. Als Gesamtbranche tendierten in ganz Europa die Autobauer besonders schwach. Daimler verloren über die Woche gesehen rund 6 Prozent. Der Genfer Autosalon hat gezeigt: Die Branche befindet sich im Umbruch. Alle Autobauer setzen auf neue E-Autos. Der Umstieg, das ist klar, wird Investitionen in Milliardenhöhe erfordern.

Vonovia im Aufwind

Gegen den Trend waren Immobilienwerte wie Vonovia gesucht. Der größte deutsche Wohnungskonzern verdiente erstmals mehr als eine Milliarde Euro. Das wird mit einem Wochenplus von über 7 Prozent belohnt. In New York verlieren die großen Indizes bis zu 0,8 Prozent. Der Euro kostet 1,1240 Dollar.