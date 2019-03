Börse: DAX startet im Minus - Vonovia-Aktie im Plus

Die Aktie von Vonovia ist gefragt kurz nach Handelsstart an den deutschen Börsen. Deutschlands größter Wohnungskonzern hat weitere Anbieter in Österreich und Schweden übernommen. Zudem sind die Mieteinnahmen gestiegen. Der Gewinn hat deswegen die Marke von einer Milliarde Euro übersprungen. Inzwischen verwaltet der Konzern fast 400.000 Wohnungen mit einem Gesamtverkehrswert von rund 44,2 Milliarden Euro. Und Dank der angespannten Lage am Wohnungsmarkt sind die Geschäftsaussichten gut. Das honorieren die Anleger an den deutschen Börsen mit einem Plus bei der Aktie von 1,3 Prozent, damit gehört sie zu den großen Favoriten heute im DAX. Noch besser läuft es nur bei der Aktie der Lufthansa, die nach guten Analystennoten um rund 2 Prozent gestiegen ist.

Post-Aktie und DAX im Minus

Bei der Post sind die Anleger noch etwas unentschlossen, wie sie die Zahlen aufnehmen sollen. Im vergangenen Jahr ist der operative Gewinn wegen der Kosten für die Sanierung des deutschen Brief- und Paketgeschäfts um mehr als 15 Prozent eingebrochen auf 3,16 Milliarden Euro. Aber es soll besser werden. Post-Chef Appel will den operativen Gewinn deutlich steigern und rechnet mit bis zu 4,3 Milliarden Euro. Das hatte die Aktie vorbörslich zunächst ins Plus geschoben, jetzt aber steht ein Minus von 1,3 Prozent zu Buche. Die Merck-Aktie verliert nach schwachen Zahlen 1,2 Prozent. Der DAX ist mit einem Minus gestartet und büßt rund 10 Minuten danach 0,5 Prozent ein auf 11.535 Punkte. Der Euro notiert mit 1, 13 10 Dollar.