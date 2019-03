Börse: DAX und NASDAQ mit kleinen Gewinnen

Die Weltbörsen haben einen positiven Start ins neue Jahr hingelegt. Sie haben einen guten Teil der erheblichen Vorjahresverluste ausgleichen können. In New York hat sich der Standard and Poor`s, das ist der Index für den breiten Markt, seit dem Jahreswechsel um 11 Prozent erholt. Jetzt stößt er an eine charttechnische Hürde. Standard and Poor`s und NASDAQ schlossen nur bis zu 0,3 Prozent höher. Der Dow Jones gab minimal nach. In Washington ließ Donald Trump mitteilen, er akzeptiere im Handelsstreit mit China nur ein perfektes Abkommen. Ansonsten müssten die Gespräche, unter Verweis auf das Treffen mit Nordkoreas Machthaber Kim, in letzter Minute abgebrochen werden.

Importstopp für Tesla

Tesla-Aktien schlossen rund 3 Prozent tiefer. Chinesische Behörden verweigern die Einfuhr von 1600 Fahrzeugen, weil die Dokumente nicht stimmen. Der DAX gewann 0,2 Prozent auf 11 621 Punkte. Der Euro kostet 1, 13 10 Dollar.