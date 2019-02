DAX minus 0,1 Prozent

Zuletzt sind die Aktienkurse an den internationalen Aktienmärkten wieder deutlich gestiegen. Nun rechnen Experten noch in diesem Jahr mit deutlich fallenden Kursen. In einer heute veröffentlichten Umfrage der Nachrichtenagentur Reuters unter insgesamt 200 Börsenprofis aus aller Welt sagten die Meisten für Mitte des Jahres einen Kursrutsch voraus. Begründet wird das vor allem mit Konjunktursorgen. Die Weltwirtschaft wächst weniger stark. Auch die Angst vor einer Rezession geht um.

Risiken für die Märkte

Welche Folgen geopolitische Unsicherheiten von Handelsstreitigkeiten, über den Konflikt zwischen Indien und Pakistan bis hin zur Ölpreisentwicklung für die Börsen haben, bleibt abzuwarten. Momentan notiert der deutsche Aktienmarkt uneinheitlich. Der DAX verliert 0,1 Prozent auf 11.473 Punkte. Der Ölpreis fällt. Das Barrel Nordseeöl der Sorte Brent kostet rund 65,80 Dollar. Und der Euro zieht noch etwas an - auf 1,1414 Dollar.