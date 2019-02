Wall Street schließt uneinheitlich

Die Anleger haben weniger Hoffnung auf eine schnelle Einigung im Handelsstreit zwischen den USA und China. Und so schloss die Wall Street uneinheitlich. Der Dow Jones verlor 0,3 Prozent auf 25.985 Punkte. Der Nasdaq-Index legte um 0,1 Prozent zu. Der deutsche Aktienmarkt hat den Handel mit Verlusten beendet. Der DAX schloss 0,5 Prozent schwächer bei 11.487 Punkten. Die Sorgen um geopolitische Ereignisse sind wieder größer. Die Aktien von Airbus schlossen leicht im Plus.

Verliert Deutschland Bedeutung bei Airbus?

Der Streit um die deutsche Rüstungsexportpolitik hat erste Konsequenzen. Nach Informationen der Nachrichtenagentur Reuters will der deutsch-französische Flugzeugbauer Airbus bei einem ersten Flugzeug deutsche Bestandteile entfernen. Dies betreffe das Leichttransportflugzeug C 295, in dem der deutsche sogenannte Workshare-Anteil 4 Prozent betrage, hieß es aus Unternehmenskreisen. Dabei handelt es sich um die Navigationslampen für die Landung des Flugzeugs. Bei Airbus werde zudem geprüft, ob auch kleinere Teile aus Deutschland in anderen Maschinen ersetzt werden könnten, will Reuters erfahren haben. Und der Euro ist 1,13 75 Dollar wert.