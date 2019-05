Börse: Wall Street schließt mit Gewinnen

Der Schweizer Pharmakonzern Novartis hat in den USA die Zulassung für eine Gen-Therapie erhalten, bei der die Einmal-Dosis einen Rekordpreis von mehr als 2 Millionen Dollar kosten soll. Die Behörde FDA genehmigte den Einsatz der Therapie Zolgensma bei Kindern unter zwei Jahren zur Behandlung der seltenen Erbkrankheit Spinale Muskel-Atrophie (SMA). Diese führt zu einer fortschreitenden Verkümmerung der Muskeln und zu einem frühen Tod oder zu lebenslanger Behinderung. Zunächst waren die hohen Kosten auf Widerstand gestoßen. Novartis-Aktien gewannen an der Börse in Zürich 3 Prozent.

Ölpreis steigt

An der Wall Street in New York schloss der Dow Jones 0,4 Prozent im Plus bei 25.586 Punkten, obwohl die US-Industrie im April einen Dämpfer beim Neugeschäft erlitten hat. Der Technologie-Index Nasdaq schaffte einen kleinen Gewinn von 0,1 Prozent.

Am deutschen Aktienmarkt gewann der DAX 0,5 Prozent. Der Preis für das Barrel Brent-Öl stieg auf gut 69 Dollar. Das ist ungefähr so viel wie Anfang April. Und der Euro ist gut 1,12 Dollar wert.