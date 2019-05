Börse: May-Rücktritt ohne Folgen für Börsen

Der angekündigte Rücktritt der britischen Premierministerin May löst an den Börsen keine Reaktionen aus. In London liegt der Financial-Times-Index ein gutes halbes Prozent in der Gewinnzone. Auch der DAX kann sich von den jüngsten Verlusten erholen und steigt wieder über die Hürde 12 000 Punkte. Er gewinnt 104 auf 12 056. Damit deutet sich am Ende einer schwierigen Woche ein kleines Happy End an. Das Thema Brexit wird die Märkte weiterhin beschäftigen. Nach der Rücktrittsankündigung von Theresa May fordert Labour-Chef Corbyn bereits Neuwahlen in Großbritannien. Dauerthema wird auch der sich zu spitzende Handelskonflikt zwischen den USA und China bleiben.

Erholung auf breiter Front

Vor dem Wochenende findet eine Erholung auf breiter Front und quer durch alle Branchen statt. Siemens führen den Markt mit plus 1,9 Prozent an, Münchener Rück legen 1,7 Prozent zu. Der Euro wird für Kurse um 1, 11 90 Dollar gehandelt.