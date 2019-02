DAX beginnt Handel mit Verlusten

Der deutsche Aktienmarkt hat den Handel soeben mit Verlusten begonnen. Der DAX fällt um 0,4 Prozent auf 11.280 Punkte. Gestern verlor der DAX 0,4 Prozent. Im deutschen Leitindex sind die Papiere von Thyssenkrupp mit minus 1,6 Prozent die größten Verlierer, nach gemischten Zahlen von den Stahlkonzernen Arcelor und Voestalpine. Am meisten steigen im Index die Papiere von RWE mit plus 0,6 Prozent.

Osram drehen trotz schwacher Zahlen ins Plus

Im MDAX sind die Aktien von Osram zunächst gefallen, nachdem der Münchner Lichtkonzern weniger Umsatz und Gewinn gemeldet hat. Inzwischen legen sie um 0,6 Prozent zu. Ein Anteilsschein ist rund 38,50 Euro wert. Mit einem Minus von 14,3 Prozent büßen die Papiere von Gea im MDAX am meisten ein. Zuvor hat das Unternehmen seine Prognose für das laufende Jahr gesenkt. Insgesamt halten sich die Anleger eher zurück. Negative Konjunkturmeldungen wie die geringere Produktion in Deutschland im Dezember schüren die Sorge um die Gewinne der Unternehmen. Und am Devisenmarkt ist der Euro 1,13 48 Dollar wert.