CTS Eventim – mit Tickets und Events zu Umsatzrekorden

Der Startschuss für den europäischen Marktführer im Veranstaltungsgeschäft fiel 1989. Damals wurde in München die CTS Computer Ticket Service gegründet. Eine Plattform, über die Veranstalter Eintrittskarten zentral und überregional vermarkten konnten. Einige Jahre später kaufte der Bremer Unternehmer Klaus-Peter Schulenberg CTS, brachte die Firma 2000 als CTS Eventim an die Börse und ging auf Einkaufstour.

MDax-Konzern verkauft Tickets und veranstaltet Events

Schulenberg beteiligte sich an zahlreichen etablierten Konzertveranstaltern und gilt damit als Pionier. Denn erstmals deckte damit ein Unternehmen in größerem Stil die Sparten Ticketing und Veranstaltungswirtschaft gleichzeitig ab. Darüber hinaus versuchte CTS Eventim auch, sich neue Geschäftsfelder jenseits des Event-Business zu erschließen, etwa im Betreiberkonsortium der am Ende gescheiterten deutschen PKW-Maut.

Umsatzrekorde nach Corona-Pandemie

Hart getroffen wurde CTS Eventim von den Folgen der Corona-Pandemie, als die Firma in die roten Zahlen rutschte. Allerdings erwirtschaftete der MDax-Konzern schon im Jahr 2022 wieder Rekorde, mit einem Umsatz von fast zwei Milliarden und einem Gewinn von mehr als 200 Millionen Euro. Über die Plattformen des Unternehmens mit rund 3.500 Beschäftigten werden jährlich etwa 250 Millionen Tickets verkauft.

Größter Aktionär ist mit einem Anteil von knapp 39 Prozent nach wie vor Vorstandschef Hans-Peter Schulenberg über eine Stiftung. Zuletzt gab es auch Kritik an der Marktmacht des Unternehmens, das inzwischen die deutsche und Teile der europäischen Veranstaltungswirtschaft dominiert.