Chinas Wirtschaft nach drei Jahren der Lockdowns am Tiefpunkt

Die chinesische Wirtschaft ist im vergangenen Jahr so langsam gewachsen, wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Grund sind vor allem die seit fast drei Jahren immer wiederkehrenden Lockdowns. Sie haben dafür gesorgt, dass die Verbraucherinnen und Verbraucher weniger Geld ausgegeben haben. Dadurch ist auch die Inlandsnachfrage eingebrochen.

Wirtschaft Chinas nur um knapp 3 Prozent gewachsen

Nach Angaben des Nationalen Statistikamtes von Chinas wuchs die Wirtschaft des Landes im Jahr 2022 nur um knapp 3%, was eine deutliche Verlangsamung gegenüber dem im Jahr 2021 aufgezeichneten Wachstum von 8,1% darstellt. Laut Daten der Weltbank war 2022 das schlechteste Jahr Wachstumsjahr seit 1976.

Harte Corona-Maßnahmen

Fast drei Jahre lang haben die chinesischen Behörden auf fast jeden noch so kleinen Corona-Ausbruch mit umfassenden Lockdowns reagiert. Zum Jahresende hat das Regime in Peking aber einen abrupten Kurswechsel vollzogen und nahezu alle Einschränkungen im Bereich der öffentlichen Gesundheit aufgegeben.

Diese Entscheidung könnte nun den Weg für eine wirtschaftliche Erholung im Jahr 2023 ebnen. Während sich die USA und Europa weiterhin am Rande einer Rezession befinden, erwarten Ökonomen, dass eine von Verbrauchern getragene Erholung in China das globale Wachstum in diesem Jahr stützt.

Rolle rückwärts: Technologie und Immobiliensektor können mit weniger Auflagen rechnen

Die Lockerung der Einschränkungen im Bereich der öffentlichen Gesundheit ist ein Bestandteil einer umfassenderen Neustrukturierung durch die Politik. Ziel ist es, die Wirtschaft wieder anzukurbeln. Chinesische Behörden haben zudem angedeutet, dass sie nicht mehr so stark gegen Technologieunternehmen vorgehen wollen, wie in den vergangenen Monaten. Außerdem wollen sie einige der strengeren Regulierungen für die Immobilienbranche lockern.

Experten uneinig über Umfang der wirtschaftlichen Erholung

Experten sind sich allerdings uneinig, wie stark die bevorstehende Erholung sein wird. Aufgrund der Verlangsamung der globalen Wirtschaft sinkt die Nachfrage nach chinesischen Produkten. Nach drei Jahren unregelmäßiger Schließungen hat das Vertrauen der Verbraucher ein Allzeittief erreicht. Ökonomen befürchten, dass der durch die Pandemie verursachte Schaden erst in einigen Jahren wieder wettgemacht werden kann.