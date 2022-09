Börsen-Ticker: Gas-Lieferstopp lässt Gaspreis explodieren

12.05 DAX fällt deutlich

Der erneute Gas-Lieferstopp über die Pipeline Nord Stream 1 hat den Anlegern am deutschen Aktienmarkt den Wochenauftakt ordentlich verhagelt. Am Mittag fällt der DAX um 2,3 Prozent auf 12.748 Punkte. Unter den 40 Standardwerten im DAX gibt es momentan keinen einzigen Gewinner. Die Liste der Verlierer führt hingegen das Papier von HelloFresh mit einem Minus von 5 Prozent an. Es gilt als wahrscheinlich, dass die Aktie aus dem DAX absteigt. Und der Euro notiert bei 99,25 US-Dollar.

11.01 Uhr - Gaspreise steigen weiter

Der russische Gazprom-Konzern schickt doch erstmal weiter kein Gas durch die Pipeline Nord Stream 1. Das lässt den Gaspreis in die Höhe schießen. Der europäische Gas-Future notiert in Amsterdam jetzt 34 Prozent höher bei 280 Euro pro Megawattstunde. Auch die Anleger an den Aktienmärkten trennen sich von ihren Papieren. Der DAX verliert 2,5 Prozent auf 12.722 Punkte. Energieaktien stehen unter Druck. Im DAX büßt das Papier von RWE 3,2 Prozent ein, im MDAX ist das Papier des Gasversorgers Uniper um 9,5 Prozent eingebrochen. Der MDAX selbst verliert 2,6 Prozent. Auch der Ölpreis zieht an. Die Ölförderländer der Opec+ denken in ihrer heutigen Sitzung einem Insider zufolge möglicherweise über eine Kürzung der Förderquoten nach. Das Barrel der Nordseesorte Brent verteuert sich um 2 Dollar 36 auf 95 Dollar 38. Der Euro notiert mit 99,10 US-Cent.

09.17 Uhr - Russischer Gas-Lieferstopp lässt Gaspreis explodieren

Der russische Gazprom-Konzern schickt überraschend doch erstmal weiter kein Gas durch die Pipeline Nord Stream 1. Und das löst eine erneute Rally beim Gaspreis aus. Der europäische Future war zeitweise um gut 30 Prozent gestiegen auf 272 Euro je Megawattstunde und steuerte wieder auf das jüngste Rekordhoch zu. Nun kostet er aber wieder etwas weniger mit 256 Euro, das ist ein Aufschlag von 22,5 Prozent. Auch die Anleger an den Aktienmärkten macht das nervös. Der DAX hat die neue Woche mit Verlusten begonnen. Rund 10 Minuten nach Beginn des Xetra-Handels verliert der DAX 2,6 Prozent auf 12.717 Punkte. Energieaktien stehen unter Druck. Im MDAX ist das Papier des Gasversorgers Uniper um neun Prozent eingebrochen. Auch der Ölpreis zieht ab. Das Barrel der Nordseesorte Brent verteuert sich um 2 Dollar 38 auf 95 Dollar 40. Der Euro ist schwach mit 99 US-Cent.

08.11 Uhr - Nikkei schließt wenig verändert

Die Nachrichten über neue Corona-Einschränkungen in China sorgten für Zurückhaltung an der Börse in Tokio. Der japanische Leitindex Nikkei schloss mit einem kleinen Minus von 0,1 Prozent auf dem Endstand von 27.620 Punkten. Anleger fürchten die wirtschaftlichen Auswirkungen der strikten Null-Covid-Strategie Chinas. Wegen einiger Dutzend Corona-Fällen werden in den Metropolen Chengdu und Shenzhen zur Zeit die jeweils rund 20 Millionen Einwohner wiederholt getestet. Überall, wo Fälle auftauchen, dürfen die Menschen ihre Wohnungen und Häuser nicht verlassen.

07.15 Uhr - Nervosität an den Börsen in Asien

Nachrichten über weitere Corona-Lockdowns in China dämpfen die Kauflaune. Für die als Tech-Zentrum bekannte chinesische Millionenmetropole Shenzhen wurden ab heute weitere Einschränkungen angekündigt. Bereits für das Wochenende hatte Shenzhen eine Ausgangssperre verhängt nach knapp 90 Corona-Neuinfektionen am Freitag. Örtlichen Medien zufolge sind gegenwärtig mehr als 65 Millionen Menschen in 33 Städten von teilweisen oder kompletten Lockdowns betroffen. Die Anleger fürchten die wirtschaftlichen Folgen der strikten Null-Covid-Politik Chinas. In Hongkong verliert der Hang Seng Index 1,3 Prozent, der Nikkei-Index in Tokio zeigt sich fast unverändert, der Shanghai-Composite notiert leicht mit 0,1 Prozent im Plus. Der Euro hat sich auf 98,90 US-Cent abgeschwächt.

06.54 Uhr - VW berät über Börsengang von Porsche

Vorstand und Aufsichtsrat des zweitgrößten Autobauer der Welt, Volkswagen, werden sich heute mit der Frage befassen, ob sie das Tochterunternehmen Porsche Ende September oder Anfang Oktober an die Börse bringen. Mit dem Erlös aus dem Börsengang könnte Porsche unter anderem seine Elektroauto-Strategie finanzieren. Im Februar hatte VW ja bereits mitgeteilt, einen Börsengang von Porsche zu prüfen. Die Sportwagenmarke gehört zu 100 Prozent zu Volkswagen. Der wiederum wird kontrolliert von der Porsche Automobil Holding SE, über die die Familien Porsche und Piëch eine Stimmenmehrheit von 53,3 Prozent bei Volkswagen haben.

06.17 Uhr - Deutsche Börse überprüft Aktien-Indizes

In regelmäßigen Abständen nimmt die Deutsche Börse die Zusammensetzung der wichtigen Aktienindizes DAX, MDAX, TecDAX und SDAX unter die Lupe. Heute ist das wieder der Fall und sie entscheidet welche Aktien den entsprechenden Index verlassen müssen und welche dann ihren Platz einnehmen. Gute Chancen für den Aufstieg in die erste Börsenliga hat die Aktie der Commerzbank. Vier Jahre nach ihrem Abstieg aus dem DAX wird sie voraussichtlich ein Comeback feiern können. Aber auch der Rüstungskonzern Rheinmetall könnte aus dem MDAX in den DAX wechseln. Platz dafür machen müssen möglicherweise der Kochboxen-Anbieter Hellofresh und der Bauindustrie-Zulieferer HeidelbergCement. Heute Abend werden die Änderungen werden bekanntgegeben und dann in zwei Wochen umgesetzt.

