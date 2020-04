Börsen: Kursrally bei Boeing

Hoffnung macht sich an den Börsen breit. Die Hoffnung, dass die Corona-Krise in den Griff zu bekommen ist. Und dass sich langsam wieder etwas wie Normalität einstellt. Dass das noch ein langer Weg ist, ist allen klar. Doch es gibt auch positive Signale: Boeing will seine Produktion wieder hochfahren. Das trieb den Aktienkurs des angeschlagenen Flugzeugbauers gleich um 14 Prozent in die Höhe. Möglicherweise gibt es schon bald ein Medikament.

Hoffnung auf Medikament

Ein Ebola-Medikament der US-Firma Gilead soll bei Corona positive Ergebnisse bringen. Das trieb den Aktienkurs gleich um 10 Prozent in die Höhe. Daimler und BMW kündigten an, ihre US-Werke bis Ende April wieder hochzufahren. Beide Aktien gehörten mit Kursgewinnen von bis zu 5 Prozent zu den Topwerten im DAX. Alle wichtigen Indizes konnten am Ende einer turbulenten Woche zulegen. In New York schloss der Dow Jones 704 Punkte höher bei 24 242. Der DAX gewann 3,2 Prozent auf 10 626. Der Euro kostete 1, 08 60 Dollar.