Börsen: Amazon und Netflix auf Rekordkurs

In der Coronakrise gibt es auch ganz klare Gewinner: Die Aktien von Amazon und Netflix. Beide Unternehmen profitieren davon, dass die Menschen viel Zeit zuhause verbringen. Die einen bestellen Produkte, die anderen schauen verstärkt Filme. Die Amazon-Aktie verteuert sich auf 2.400 Dollar. Das ist ein Plus von rund 4 Prozent. Experten äußern sich begeistert: Amazon sei flexibel und vielfältig, was die Produkte angeht. Technisch sei man auf Topniveau und weltweit in allen Regionen präsent.

Kursrally bei Tesla

Tesla stellt an den Börsen alle seine Konkurrenten klar in den Schatten. Der E-Autobauer hofft vor allem auf eine Erholung des Marktes in China. Die Aktie ist innerhalb einer guten Woche von 550 auf 750 Dollar geschossen. In New York schloss der Dow Jones am Ende doch noch leicht im Plus bei 23 555 Der NASDAQ gewann 1,4 Prozent. Der DAX notierte 22 Punkte höher bei 10 302. Der Euro kostet 1, 08 50 Dollar.