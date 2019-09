Börse: Wirecard und Lufthansa bremsen DAX

Trotzdem war die Stimmung alles in allem heute nicht schlecht. Der DAX kam mit einem Plus von einem halben Prozent aus dem Handel. Genauso der M-DAX. Im DAX gab es dabei heute zwei große Verlierer. Zum einen Wirecard. Die Wochenzeitung Zeit berichtete, dass es im Zusammenhang mit einer Anleihemission neue Fragen zur Geschäftspraxis gebe. Wirecard-Aktien knickten am Ende fünf Prozent ein. Zum anderen standen Lufthansa-Aktien unter Druck.

Lufthansa-Aktie wird nicht mehr viel zugetraut

Nachdem nun mit Morgan Stanley ein weiteres Analystenhaus seine bislang positive Haltung aufgab, schwinden nun die Optimisten, die der Aktie viel zutrauen. Lufthansa-Papiere verbilligten sich heute um 3 Prozent. Noch zum Euro: der steht bei 1,10 40 Dollar.