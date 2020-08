Börse: Wirecard könnte im August aus dem DAX fliegen

Die Aktien von Wirecard sind auch heute die größten Verlierer im DAX – mit einem Minus von rund 9 Prozent. Eine Wirecard-Aktie ist nun rund 1,47 Euro wert. Die Aktien des Zahlungsabwicklers aus Aschheim bei München könnten schon in elf Tagen aus dem deutschen Leitindex fallen. Die Deutsche Börse hat die Regeln für in Insolvenz geratene Firmen geändert.

Fälschung philippinischer Beamter

Außerdem ist in dem Bilanzskandal um Wirecard nun bekannt geworden, dass philippinische Einwanderungsbeamte Reiseunterlagen des flüchtigen Ex-Vertriebsvorstands Jan Marsalek gefälscht haben sollen. Ermittler in dem Land empfahlen am heute, Anzeige gegen die beiden Verdächtigen zu erstatten. Die Beamten hätten falsche Einträge in die Datenbank des Immigrationsbüros eingegeben.

Der deutsche Aktienmarkt notiert uneinheitlich. Der DAX verliert 0,2 Prozent auf 13.029 Punkte. Und am Devisenmarkt ist der Euro 1,18 43 Dollar wert.