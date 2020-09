Börse: Warten auf die US-Notenbank

Um 20 Uhr will die US-Notenbank ihre zinspolitischen Entscheide bekanntgeben. An der Zinsschraube wird sie nicht drehen, aber FED-Chef Powell wird sich zur Lage der US-Wirtschaft äußern. Experten gehen davon aus, dass die Zinsen in den Vereinigten Staaten noch lange bei Null bis 0,25 Prozent liegen werden. Die US-Konjunktur erholt sich, aber möglicherweise nicht in dem Tempo wie es viele Experten erwarten. Im Vorfeld schloss der DAX 38 Punkte höher bei 13 255. In New York gewinnt der Dow Jones 0,8 Prozent.

Kursrutsch bei Grenke

In Deutschland droht möglicherweise ein zweiter Fall „Wirecard“. Seit gestern sieht sich die Leasingfirma Grenke Vorwürfen ausgesetzt, sie habe ebenfalls die Bilanzen manipuliert und geschönt. Das Unternehmen weist die Anschuldigungen vehement zurück. Doch an der Börse nutzt das nichts. Der Kurs sackt erneut 40 Prozent ab auf 26, 70 Euro. Der Euro kostet 1, 18 40 Dollar.